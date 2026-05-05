4 Zodiak Paling Bete Saat Chat Tidak Dibalas, Anti dengan Orang Slow Respon

Ilustrasi seseorang yang marah/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak beranggapan untuk menunda membalas pesan. Mereka menganggap, kebiasaan ini dianggap memberikan kesan misterius dan lebih profesional.
Namun, tidak semua orang menyukai sikap seperti ini. Kebiasaan menunda balasan pesan sering kali dianggap sebagai sosok yang sok sibuk.
Selain itu, perilaku tersebut juga dinilai kurang profesional karena zodiak-zodiak ini memiliki banyak aktivitas lain dan tidak hanya menunggu balasan pesan.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tidak suka dengan orang yang terkesan sok sibuk.
Leo
Leo ingin merasa diinginkan. Zodiak ini ingin tahu bahwa anda benar-benar tergila-gila pada mereka. Jika anda ingin leo menyukai anda juga, anda perlu memberi mereka banyak perhatian. Anda harus memperjelas perasaan anda. Jika tidak, mereka akan mencari orang lain yang bisa membuat mereka merasa spesial dan tidak membuat mereka menunggu berminggu-minggu.
Gemini
Gemini bisa kehilangan minat dengan cepat. Zodiak ini sangat menjunjung komunikasi, jadi mereka ingin tetap terhubung dengan orang yang penting bagi mereka. Mereka ingin tahu bahwa anda selalu ada ketika mereka ingin berbicara dan bahwa anda antusias mendengar kabar dari mereka.
Scorpio
Scorpio membutuhkan kepastian terus menerus bahwa anda merasakan hal yang sama. Jika anda menggantung mereka tanpa kejelasan, mereka akan menganggap anda sudah tidak tertarik, sehingga mereka pun ikut kehilangan minat. Mereka akan menjadi pahit dan melupakan anda karena anda terlihat melakukan hal yang sama.
Pisces
Pisces ingin mendengar apa yang anda katakan dan juga ingin bercerita panjang lebar tentang apapun yang ada di pikiran mereka. Bahkan di tahap awal hubungan, mereka tetap berharap anda menjaga komunikasi. Mereka akan mulai proses penyembuhan dan mencoba move on dari anda. Jika benar-benar ingin bersama mereka, anda harus menunjukkannya. Tunjukkan bahwa anda peduli.
