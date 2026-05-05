Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 5 Mei 2026 | 19.52 WIB

4 Zodiak Paling Bete Saat Chat Tidak Dibalas, Anti dengan Orang Slow Respon

Ilustrasi seseorang yang marah/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang marah/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak beranggapan untuk menunda membalas pesan. Mereka menganggap, kebiasaan ini dianggap memberikan kesan misterius dan lebih profesional.

Namun, tidak semua orang menyukai sikap seperti ini. Kebiasaan menunda balasan pesan sering kali dianggap sebagai sosok yang sok sibuk.

Selain itu, perilaku tersebut juga dinilai kurang profesional karena zodiak-zodiak ini memiliki banyak aktivitas lain dan tidak hanya menunggu balasan pesan.                                    

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tidak suka dengan orang yang terkesan sok sibuk.

Leo ingin merasa diinginkan. Zodiak ini ingin tahu bahwa anda benar-benar tergila-gila pada mereka. Jika anda ingin leo menyukai anda juga, anda perlu memberi mereka banyak perhatian. Anda harus memperjelas perasaan anda. Jika tidak, mereka akan mencari orang lain yang bisa membuat mereka merasa spesial dan tidak membuat mereka menunggu berminggu-minggu. 

Gemini bisa kehilangan minat dengan cepat. Zodiak ini sangat menjunjung komunikasi, jadi mereka ingin tetap terhubung dengan orang yang penting bagi mereka. Mereka ingin tahu bahwa anda selalu ada ketika mereka ingin berbicara dan bahwa anda antusias mendengar kabar dari mereka.

Scorpio membutuhkan kepastian terus menerus bahwa anda merasakan hal yang sama. Jika anda menggantung mereka tanpa kejelasan, mereka akan menganggap anda sudah tidak tertarik, sehingga mereka pun ikut kehilangan minat. Mereka akan menjadi pahit dan melupakan anda karena anda terlihat melakukan hal yang sama. 

Pisces ingin mendengar apa yang anda katakan dan juga ingin bercerita panjang lebar tentang apapun yang ada di pikiran mereka. Bahkan di tahap awal hubungan, mereka tetap berharap anda menjaga komunikasi. Mereka akan mulai proses penyembuhan dan mencoba move on dari anda. Jika benar-benar ingin bersama mereka, anda harus menunjukkannya. Tunjukkan bahwa anda peduli.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Mantan Tiba-Tiba Chat? Ini Cara Balas yang Tepat Tanpa Kehilangan Harga Diri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Mantan Tiba-Tiba Chat? Ini Cara Balas yang Tepat Tanpa Kehilangan Harga Diri Menurut Psikologi

Rabu, 15 April 2026 | 17.25 WIB

7 Kualitas Unik Ini Cuma Dimiliki oleh Orang yang Lebih Suka Telepon daripada Chat, Penasaran? - Image
Kepribadian

7 Kualitas Unik Ini Cuma Dimiliki oleh Orang yang Lebih Suka Telepon daripada Chat, Penasaran?

Minggu, 29 Maret 2026 | 03.21 WIB

Ganti HP Tanpa Panik! Ini 5 Trik WhatsApp agar Chat Tidak Hilang Sama Sekali - Image
Oto Dan Tekno

Ganti HP Tanpa Panik! Ini 5 Trik WhatsApp agar Chat Tidak Hilang Sama Sekali

Sabtu, 31 Januari 2026 | 02.53 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore