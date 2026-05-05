Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo akan mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan dari hidup dan bagaimana akan mencapainya. Saat ini periode yang sempurna untuk merencanakan tujuan hidup jangka panjang dan menyusun rencana.

Kehidupan profesional dan pribadi leo juga akan terlihat baik hari ini. Cobalah fokus pada pekerjaan dan menjalankan tanggung jawab keluarga dengan penuh perhatian.

Bersikap murah hati kepada orang-orang di sekitar akan selalu memberikan hasil yang tak terduga, zodiak virgo. Hari ini, virgo akan merasakan kebaikan, kasih sayang, dan empati, yang akan mendapatkan tempat di hati banyak orang.

Kehadiran virgo akan memiliki aura yang berbeda dan memungkinkan untuk terhubung dengan orang-orang di sekitar. Perlakukan mereka dengan kasih sayang dan empati, karena itu tidak akan merugikan. Bersikaplah murah hati kepada orang-orang di sekitar dan teruslah berbuat baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 5 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Kesulitan dalam hubungan asmara akan hilang saat zodiak leo dan pasangan mau menghadapinya bersama. Terkait karir, bersedialah untuk menerima kritik, karena terlalu sensitif tidak akan mengubah situasi serta membuat leo terlihat buruk.

Sementara itu, leo dapat melakukan latihan ringan untuk menjaga kelenturan tubuh setelah sempat mengalami nyeri sendi akhir-akhir ini. Terkait keuangan, tunda segala keputusan investasi dan cobalah untuk tidak terlibat dalam skema keuangan yang mengandung risiko signifikan.