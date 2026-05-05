Ramalan Zodiak Taurus 5 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak taurus akan mengalami periode kecemasan sementara hari ini. Tetapi jangan terlalu khawatir, karena hal ini akan segera berlalu. Luangkan waktu untuk terhubung kembali dengan keluarga dan teman-teman dengan libur dari jadwal kerja yang padat.

Cara terbaik untuk menemukan ketenangan adalah dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang mengenal dan sangat menyayangi taurus dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 5 Mei 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mengungkapkan semua keluhan dan memiliki pemahaman yang sama dengan pasangan. Terkait karir, pekerjaan taurus akan sangat menantang dengan beberapa tambahan proyek baru.

Sementara itu, bangunlah dan lalukan olahraga ringan, karena akan memungkinkan peningkatan pada kondisi kesehatan. Terkait keuangan, taurus bisa mencoba mewujudkan keinginan untuk melakukan investasi yang belum pernah dicoba sebelumnya.

Cinta Taurus

Taurus menginginkan kehidupan percintaan yang lebih dalam. Mungkin, taurus merasa pasangan telah memanfaatkan taurus untuk alasan yang dangkal dan tidak terlibat secara emosional dalam hubungan.

Ini adalah hari untuk mengungkapkan semua keluhan tersebut dan memastikan bahwa kalian berdua memiliki pemahaman yang sama. Jika hubungan yang dangkal bukanlah yang taurus cari, pastikan tidak berada dalam hubungan seperti itu.