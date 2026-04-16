Patah Hati dan Terluka? Ini Cara Healing Terbaik Sesuai Tanggal Lahir Anda

JawaPos.com - Saat patah hati dan terluka hari-hari terasa berat untuk dijalani. Oleh sebab itu, diperlukan proses penyembuhan atau healing.



Proses penyembuhan dari patah hati dan terluka ini tidak sama untuk semua orang. Sebagian orang mungkin membutuhkan waktu, sementara yang lain membutuhkan ruang.



Dilansir JawaPos.com dari hindustantimes pada Kamis (16/4), berikut ini cara healing terbaik sesuai tanggal lahir Anda.



Tanggal 1



Anda yang lahir di tanggal 1, 10, 19, dan 28 cenderung menutup diri ketika patah hati, bahkan sebelum orang lain melihat rasa sakit itu. Anda menghapus, memblokir, dan bertindak seolah-olah itu tidak penting.



Tapi, ketika dunia tertidur, pikiran Anda memutar ulang semuanya dan mencari dimana letak kesalahannya. Ketika Anda terluka, Anda menanggung semuanya sendirian. Meminta bantuan terasa seperti kelemahan. Anda tetap diam dan menyebutnya sebagai kekuatan.



Untuk Anda yang demikian, cara healing terbaik adalah dengan mencurahkan beban emosi pada pekerjaan, tujuan, atau peningkatan diri. Intinya, untuk pertumbuhan pribadi Anda.



Dengan demikian, kepercayaan diri Anda akan kembali secara perlahan. Terlebih jika bertemu dengan sosok yang tidak membuat Anda harus membuktikan nilai diri. Cinta terasa mudah dan tidak perlu diraih. Saat itulah Anda tahu bahwa diri Anda telah sembuh sepenuhnya.



Tanggal 2



Anda yang lahir pada tanggal 2, 11, 20, dan 29 sudah merasakan bahwa hubungan yang dijalin akan berakhir jauh sebelum diungkapkan. Tapi, Anda tetap bertahan dan berharap cinta dapat memperbaikinya. Tentu, itu membuat hati Anda patah.



Ketika Anda memberikan bagian terlembut Anda kepada seseorang yang tidak melindunginya juga membuat Anda terluka. Sampai-sampai Anda belajar memperlakukan diri sendiri dengan perawatan yang sama.



Jadi, cara healing terbaik untuk Anda ialah dengan tenang secara perlahan. Kelak Anda akan bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Anda tidak lagi menunggu dan menyadari Anda bernapas lagi.



Sosok yang datang dengan jujur, bertanya bagaimana keadaan Anda dengan sungguh-sungguh, dan memberi tanpa Anda minta akan memberikan Anda penyembuhan menyeluruh.



Tanggal 3



Anda mengubah rasa sakit menjadi cerita, bercanda tentangnya, bahkan menertawakannya. Namun, saat sendiri, sunyi terasa sangat menyakitkan. Itulah karakter Anda yang lahir pada tanggal 3, 12, 21, dan 30 ketika patah hati.



Lalu, luka di hati membuat Anda meragukan diri sendiri. Apakah Anda terlalu berlebihan atau justru kurang dalam hubungan. Meski orang-orang yang Anda cintai telah pergi, Anda masih belajar untuk percaya pada diri sendiri.



Jadi, cara healing terbaik untuk Anda adalah dengan banyak berbicara, bisa dengan teman atau diri sendiri. Bicaralah dengan lantang, karena diantara kata-kata yang Anda ucapkan, kejelasan akan datang dan rasa sakit pun mereda.



Sosok yang tetap tinggal, bahkan di saat-saat tenang Anda atau sosok yang mencintai Anda tanpa membutuhkan penonton memberikan penyembuhan yang sempurna untuk Anda.



Tanggal 4



Ketika patah hati, Anda yang lahir tanggal 4, 13, 22, dan 31 akan tetap tenang. Anda bahkan hadir, melakukan perjalanan, dan terus maju. Anda tetap tegar sampai-sampai tidak ada yang menyadarinya.



Ketika Anda terluka, Anda merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja gagal. Kegagalan itu terus menghantui Anda.



Cara healing yang tepat untuk Anda adalah dengan mengatur dunia Anda. Membersihkan, merencanakan, dan menciptakan keteraturan membantu Anda menenangkan kekacauan di dalam diri. Kontrol yang demikian perlahan akan berubah menjadi kedamaian.



Sementara itu, sosok yang hadir tanpa perlu diingatkan atau sosok yang bersedia berbagi beban dengan Anda akan menyembuhkan Anda secara keseluruhan.



Tanggal 5



Patah hati membuat Anda yang lahir di tanggal 5, 14, dan 23 terjun ke rencana atau tempat baru dan pergerakan yang konstan. Tapi, sayangnya, rasa sakit tidak hilang begitu saja hanya karena Anda sibuk.



Anda cenderung menghindari atau melarikan diri dari perasaan terluka tanpa benar-benar menghadapinya. Tapi, pada akhirnya rasa sakit tetap muncul kembali di waktu yang tidak terduga.



Cara healing yang tepat untuk Anda adalah dengan belajar untuk tetap tenang. Biarkan perasaan itu masuk alih-alih melarikan diri.



Seseorang yang memberikan kebebasan dan keamanan saat Anda bersamanya membuat Anda pulih sepenuhnya. Demikian dengan seseorang yang tidak ingin Anda hindari kehadirannya.



Tanggal 6



Ketika patah hati, Anda yang lahir tanggal 6, 15, 24 akan kehilangan diri sendiri. Anda merindukan orang-orang yang pergi. Lebih dari itu, Anda merindukan diri Anda yang dulu saat bersama dengan mereka.



Anda mencintai dengan dalam dan tanpa pamrih. Tapi, cinta Anda tidak dibalas dengan cara yang sama. Itu membuat Anda terluka dan bertanya-tanya apakah mencintai sebesar itu adalah sesuatu hal yang salah?



Jadi, cara healing terbaik untuk Anda, yaitu dengan menyendiri dan egois bila perlu. Itu akan terasa seperti pembebasan. Sementara penyembuhan sempurna datang dari sosok yang mencintai sama besarnya dengan Anda. Tidak ada perhitungan, hanya kepedulian timbal balik.



Tanggal 7



Anda yang lahir pada tanggal 7, 16, dan 25 akan menarik diri ke dalam, menganalisis segalanya, dan mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang ketika patah hati.



Anda adalah orang yang tidak mudah membuka diri. Tapi disaat Anda memutuskan membuka diri, tapi berakhir dengan pengkhianatan, itu sangat melukai hati Anda.



Cara healing terbaik untuk Anda ialah dengan membiarkan hal yang menyakitkan itu berlalu. Mungkin terasa lambat dan penuh pertimbangan, karena Anda membutuhkan pemahaman sebelum akhirnya melepaskan, tapi itu tidak apa-apa.



Sosok yang sabar mendampingi Anda atau sosok yang mendapatkan kepercayaan Anda dengan perlahan akan menyembuhkan Anda secara sempurna.



Tanggal 8



Anda yang lahir tanggal 8, 17, dan 26 akan sibuk ketika patah hati. Pekerjaan menjadi pelarian Anda. Kesibukan membuat Anda merasa menang sehingga Anda tidak perlu merasakan apa pun.



Penolakan membuat Anda terluka dan bertanya-tanya 'Apakah cinta hanya datang ketika Anda sukses?'. Cara healing yang tepat untuk Anda ialah dengan belajar beristirahat tanpa rasa bersalah.



Anda pantas menerima cinta tanpa perlu membuktikan apa pun. Jadi, sosok yang mencintai Anda lebih dari pencapaian Anda akan membuat Anda sembuh sepenuhnya.



Tanggal 9



Patah hati bagi Anda yang lahir tanggal 9, 18, dan 27 terasa dalam dan akrab. Anda tidak hanya kehilangan seseorang, tapi Anda kehilangan masa depan yang Anda bayangkan.



Anda telah memberikan begitu banyak dari diri Anda sampai-sampai tidak ada yang tersisa. Namun, ketika semua itu diabaikan, hati Anda akan terluka.



Dengan membiarkan orang lain menjadi kuat sesekali atau mengizinkan diri Anda dipeluk dan didukung adalah cara healing terbaik untuk Anda. Sementara orang yang merawat Anda sama seperti Anda merawat orang lain akan menyembuhkan Anda sepenuhnya.