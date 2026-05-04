Dari Miskin Berubah jadi Tajir Melintir! 6 Tanda-Tanda Shio Menarik Keberuntungan pada 4 Mei 2026

JawaPos.com - Enam tanda shio ini menarik keberuntungan dan keberuntungan pada 4 Mei 2026. Senin adalah Hari Buka Earth Tiger, dan sesuatu (atau seseorang) benar-benar kembali yang sebelumnya tidak tersedia.

Energi Harimau Bumi bergerak dengan percaya diri tetapi membumi. Itu tidak terburu-buru ke hal-hal yang tidak akan bertahan. Pada hari Senin, ini mengenai keputusan kehidupan nyata yang berkaitan dengan pekerjaan Anda, uang, dengan siapa Anda bergaul, dan apa yang Anda jalani minggu ini.

Hari yang Terbuka berarti pintu terbuka, tetapi Anda tetap harus memilih yang tepat. Tanda-tanda binatang ini adalah orang-orang yang mengenali apa yang terjadi pada mereka dan melangkah ke sesuatu yang mengubah puasa sepanjang minggu mereka.

Dilansir dari yourtango pada Senin (4/5), berikut 6 shio yang akan menarik keberutungan pada hari ini:

1. Macan

Anda mendapatkan akses ke sesuatu pada hari Senin yang sebelumnya tidak Anda sertakan. Ini bisa berupa percakapan, grup, rencana, atau bahkan keputusan yang tiba-tiba Anda sampaikan.

Anda tidak lagi berada di luarnya. Yang penting adalah bagaimana Anda muncul begitu Anda masuk. Anda bertindak seperti milik Anda tanpa bermain kecil dan itulah yang menguncinya.