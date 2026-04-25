Ramalan Zodiak Taurus 1 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin akan bangun dengan perasaan sedih hari ini. Namun, tidak perlu khawatir karena hal ini akan membantu taurus merenungkan hidup dan mendapatkan perspektif baru.

Selain itu, taurus akan merasakan dampak dari beberapa hari terakhir yang sibuk di tempat kerja.

Namun, kemauan keras dan keteguhan pikiran akan membantu taurus melewati hari ini. Jadi, luangkan waktu setelah bekerja untuk bersantai dan melepas penat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 1 Mei 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mengambil inisiatif untuk membahas masalah dan menjernihkan suasana dalam hubungan. Terkait karir, lakukan perencanaan yang cermat untuk mencapai keberhasilan dalam proyek yang dikerjakan.

Sementara itu, nikmati kesehatan yang baik dengan berjalan-jalan atau pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola bersama teman-teman.

Terkait keuangan, taurus perlu menyisihkan dana untuk mengurus hal-hal penting bagi orang-orang terdekat, seperti dana pendidikan anak-anak dan pensiun orang tua.

