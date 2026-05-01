Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio.
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin berada dalam suasana yang sangat serius. Namun, libra tidak perlu khawatir karena ini akan membawa pola pikir yang lebih optimis dan berorientasi pada pertumbuhan.
Kepercayaan diri libra mungkin meningkat, yang akan bermanfaat saat libra berjuang meraih tujuan. Pada sisi lain, jangan mengambil tugas atau pekerjaan lebih dari yang mampu libra tangani.
Kemungkinan, zodiak scorpio akan merasa gelisah dan resah karena masalah yang tidak terkait. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa individu akan mencoba mengganggu dan mengalihkan perhatian scorpio.
Tetapi, jangan biarkan apa pun atau siapa pun merusak ketenangan dan kedamaian pikiran scorpio. Cobalah menghindari terlibat dalam hal-hal yang tidak menarik. Beri istirahat pada pikiran yang lelah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 1 Mei 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra memberikan lebih banyak perhatian dan kasih sayang jika khawatir tentang kesehatan pasangan. Terkait karir, mintalah bantuan atasan untuk menyelesaikan semua masalah yang telah lama tertunda.
Sementara itu, kondisi yang prima dan banyaknya energi serta dorongan dalam diri, dapat dimanfaatkan untuk berolahraga. Terkait keuangan, cobalah melakukan lebih banyak investasi saat libra mendapatkan dan meraup banyak keuntungan.
Cinta Libra
Hari ini, libra mungkin merasa khawatir tentang kesehatan pasangan. Dia membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari libra. Jika bisa meluangkan beberapa jam untuk bersamanya hari ini, hal itu akan sangat membantu.
