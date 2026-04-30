4 Zodiak yang Ikhlas dengan Penolakan, Mampu Bersikap Dewasa dan Move On

JawaPos.com-Beberapa orang bisa sangat terpukul dan larut pada kesedihan saat ditolak.

Namun, empat zodiak ini mampu bersikap dewasa. Mereka menghadapi penolakan dengan elegan dan menerimanya.

Penolakan bagi mereka adalah bagian dari proses kehidupan. Mengutip informasi dari laman collective.world zodiak-zodiak berikut tetap ikhlas dan lapang dada menerima penolakan meskipun menyakitkan.

Aries

Aries lebih memilih mencoba dan gagal daripada tidak pernah tahu perasaan mereka. Aries adalah tipe orang yang hidup di momen ini. Bahkan mereka justru menghargai kejujuran meskipun salah daripada harapan palsu. Penolakan bukanlah hal yang benar-benar memicu emosi mereka. Aries akan bangkit dan menemukan seseorang yang benar-benar menghargai mereka.

Libra

Libra tetap bersikap ramah dan anggun,seberapapun rasa sakit yang mereka rasakan. Mereka menghargai kejujuran dan perasaan orang tersebut. Mereka bukan tipe yang pahit atau menyimpan sakit hati terlalu lama. Meskipun mungkin akan ada air mata, libra tetap mampu menghadapi penolakan dengan elegan.

Gemini

Gemini mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Di permukaan mereka akan terlihat baik-baik saja. Bahkan diam-diam akan menangis di rumah. Namun, mereka tidak akan pernah membicarakan hal buruk tentang orang yang menolak mereka. Penolakan tetap meyakinkan, namun gemini sadar bahwa hal tersebut adalah bagian dari kehidupan.

Sagittarius

Sagittarius bisa menjadikan penolakan menjadi bahan candaan untuk dibagikan pada teman-temannya. Mereka paham bahwa penolakan bukanlah upaya untuk menyakiti diri mereka. Bagi sagittarius, keberanian untuk mengambil risiko jauh lebih penting.