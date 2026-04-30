Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 30 April 2026 | 22.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 1 Mei 2026: Hasil Kurang Menguntungkan, Waspadai Konsentrasi dan Keuangan

Ramalan zodiak 1 Mei 2026 (Freepik/pikisuperstar)



JawaPos.com - Hari ini diperkirakan tidak memberikan hasil yang terlalu menguntungkan bagi Capricorn.

Situasi yang terjadi menuntut Anda untuk lebih mengandalkan kecerdasan dan ketelitian agar segala hal dapat berjalan lebih seimbang.

Tanpa pengelolaan yang baik, berbagai urusan berpotensi mengalami hambatan yang tidak diinginkan.

Memasuki 1 Mei 2026, Capricorn disarankan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah.

Fokus dan perencanaan yang matang menjadi hal penting agar aktivitas tetap berjalan lancar.

Dengan sikap yang tenang dan terkontrol, Anda masih dapat melewati hari ini dengan lebih stabil meskipun terdapat beberapa tantangan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada hari Jumat, 1 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier dan Bisnis

Di bidang pekerjaan, Capricorn berpotensi mengalami penurunan konsentrasi yang dapat memengaruhi kinerja.

Untuk mengatasinya, disarankan agar Anda tidak ragu meminta saran dari rekan kerja atau kolega guna menyelesaikan tugas dengan lebih efektif.

2. Percintaan

Dalam hubungan asmara, Capricorn cenderung mudah mencari kesalahan pasangan pada hal-hal kecil.

Kondisi ini biasanya dipicu oleh ketidakstabilan emosi atau tekanan mental. Menjaga ketenangan menjadi kunci untuk menghindari konflik yang tidak perlu.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, Capricorn diperkirakan hanya mengalami pemasukan yang terbatas.

Peluang untuk meningkatkan pendapatan cukup kecil, sehingga pengelolaan pengeluaran harus dilakukan dengan lebih bijak.

4. Kesehatan

Kesehatan Capricorn perlu mendapat perhatian, terutama terkait kemungkinan munculnya iritasi pada kulit.

Menghindari makanan berminyak dan menjaga pola makan yang sehat dapat membantu mencegah gangguan tersebut.


