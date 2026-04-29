TOP 5 Zodiak yang Paling Rentan Terjebak Membandingkan Diri dengan Pencapaian Orang Lain di Media Sosial



JawaPos.com - Ketika membuka media sosial, lalu melihat postingan tentang pencapaian orang lain, mungkin sebagian besar orang menganggapnya biasa saja.



Tapi, beberapa zodiak tertentu menanggapi pencapaian orang lain di media sosial terasa sangat serius. Mereka membandingkan dirinya sendiri.



Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Rabu (29/4), berikut ini lima urutan teratas yang paling rentan terjebak membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial.

Seorang Virgo selalu membandingkan dan melibatkan diri dalam persaingan diam-diam. Mereka otomatis akan memerhatikan siapa yang lebih terorganisir, siapa yang memiliki pakaian lebih bagus, atau siapa yang merangkai kalimat dengan lebih cerdas.Mereka tidak hanya membandingkan, melainkan juga mengkritik diri sendiri karena tidak 'cukup sempurna', bahkan ketika Virgo menjadi orang yang paling siap disana.Hiduo terasa seperti kontes tanpa akhir bagi seorang Libra. Itu sebabnya mereka selalu memerhatikan penampilan. Apakah swafoto orang lain lebih banyak mendapat 'like'?Intinya mereka memerhatikan dan menganalisis secara berlebihan, bahkan sampai rela mengubah keterangan foto mereka lima kali supaya mereka merasa seimbang kembali.Zodiak ini menyukai sorotan. Tapi, jika orang lain mencuri perhatian, Leo segera mengukur kembali kilaunya.Mobil baru teman itu atau pertunangan sepupu itu atau tepuk tangan rekan kerja itu, semuanya dapat membuat Leo bertanya-tanya 'Apakah Aku sudah cukup bersinar?'.Mungkin Cancer tidak mengatakan secara terang-terangan. Namun, Cancer terus-menerus membandingkan kehidupan emosional mereka dengan orang lain.Jika persahabatan orang lain terlihat sempurna, Cancer akan terjerumus ke dalam mode 'Mengapa Aku tidak bisa memiliki itu?'.Padahal, jauh di lubuk hati terdalam, Cancer mendambakan kepastian bahwa mereka menjalani hidup dengan benar, sementara perbandingan hanya memperburuk suasana hati mereka.Mereka mengukur kesuksesan layaknya atlet mencetak skor. Jika teman mereka membeli rumah, Capricorn langsung merasa ketinggalan.Ini karena bagi Capricorn hidup seperti tangga dan setiap anak tangga yang dinaiki orang lain terlebih dahulu terasa seperti tekanan untuk mendaki lebih cepat.Bagi kelima zodiak di atas ungkapan 'rumput tetangga lebih hijau' benar adanya.***