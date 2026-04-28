Ramalan Zodiak Aquarius Rabu, 29 April 2026: Turunkan Ekspektasi, Jaga Emosi dan Keuangan

JawaPos.com - Bagi Aquarius (20 Januari – 18 Februari), hari ini mungkin terasa kurang menyenangkan dan cenderung menurunkan semangat.

Beberapa situasi yang muncul bisa membuat suasana hati tidak stabil. Disarankan untuk menjalani hari dengan ekspektasi yang lebih rendah agar hasil yang didapat justru bisa lebih maksimal.

Berdasarkan ramalan astrologi, berikut ini prediksi lengkap zodiak Aquarius seperti dilansir dari laman astroved.com.

Karier dan Bisnis Aquarius

Di lingkungan kerja, suasana tampaknya kurang kondusif. Tekanan pekerjaan berpotensi meningkat dan menuntut Anda mengorbankan kenyamanan.

Kondisi ini bisa memicu rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Tetap fokus dan kelola energi dengan baik agar pekerjaan tetap terselesaikan.

Cinta dan Hubungan Aquarius

Dalam hubungan asmara, penting untuk menjaga sikap tetap tenang dan bersahabat. Hindari emosi berlebihan saat berinteraksi dengan pasangan.

Komunikasi yang baik dan sikap saling memahami akan sangat membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Keuangan Aquarius

Dari segi finansial, ada potensi risiko kehilangan uang, terutama saat bepergian. Oleh karena itu, Anda perlu lebih waspada dalam mengelola dan menyimpan uang.

Hindari kecerobohan dan pastikan segala transaksi dilakukan dengan hati-hati.