Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 28 April 2026 | 00.29 WIB

4 Zodiak yang Menerima Pasangan No Effort, Tulus Tanpa Menuntut dan Mencintai Apa Adanya

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Tidak ada yang bisa menyalahkan anda karena menerima effort yang minim dari pasangan.

Namun, bukan karena mereka terlihat lumayan baik, anda langsung memberikan effort yang ugal-ugalan pada mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang mudah terkesan pada pasangan hanya karena bare minimum, padahal mereka layak mendapatkan sosok yang lebih baik. 

Cancer adalah sosok yang sangat suka memberi, sampai mereka jarang berpikir untuk meminta balasan. Namun, pola ini harus berubah. Anda sebaiknya berada di dalam hubungan yang setara, di mana pasangan juga memberikan effortnya pada anda. Cinta seharusnya berjalan dua arah. Anda tidak seharusnya menjadi pihak yang terus-terusan berjuang.

Scorpio tidak seharusnya berharap pasangan akan mengkhianati anda. Anda juga tidak seharusnya siap merasa bahwa hati anda akan hancur. Meskipun anda tidak bisa merubah sifat pesimis, namun anda tetap harus percaya bahwa anda pantas mendapatkan perlakukan baik. Anda pantas mendapatkan seseorang  yang melampaui ekspektasi, bukan sekedar memenuhi bare minimum.

Pisces rela melakukan apa saja demi orang yang mereka cintai. Ekspektasi anda terhadap diri sendiri jauh lebih tinggi daripada ekspektasi anda pada pasangan. Anda perlu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja sampai anda menemukan orang yang layak atas semua usaha yang sudah anda berikan.

Virgo menginginkan seseorang yang mendukung mimpinya. Seseorang yang melampaui ekspektasi anda. Karena pada akhirnya, anda memang pantas mendapatkan pasangan yang setara.  

***

Editor: Novia Tri Astuti
