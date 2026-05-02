3 Zodiak yang Bakal Terima Banyak Kejutan di Awal Mei 2026, Karier dan Jabatan Kian Bersinar di Tempat Kerja

JawaPos.com - Bulan Mei tahun 2026 menurut astrolog akan jadi periode yang penuh kejutan bagi sebagian orang.

Dalam penerawangan, arah hidup seseorang akan mengalami perubahan khususnya yang berkaitan dengan karier.

Hidup seseorang dikatakan jadi berubah sesederhana adanya hal baru yang terjadi di tempat mereka mencari nafkah.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan terima banyak kejutan di awal Mei 2026 hingga membuat karier dan jabatan kian bersinar di tempat kerja.

1. Zodiak Taurus

Salah satu yang pertama kali akan mendapat kejutan besar di bulan Mei 2026 adalah mereka yang berzodiak taurus.

Dalam keyakinan astrolog, salah satu hal baik akan datang melalui tempat kerja mereka selama ini.

Penunjukkan untuk naik jabatan diyakini akan segera didapatkan dan mulai berlaku dalam waktu dekat ini.

Astrolog pun menyarankan agar mereka tetap amanah dan bertanggung jawab sebab melalui jalan ini kestabilan hidup dapat mereka raih ke depannya.