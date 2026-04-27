3 Zodiak Terbukti Mampu Menjadi Pacar Terbaik, Setia Mengayomi, Melindungi, dan Selalu Memberikan Perhatian Maksimal Sepanjang Waktu

JawaPos.com- Tiga zodiak ini dikenal sebagai pribadi yang mencintai pasangan dengan sepenuh hati dan keseriusan penuh.
Mereka memberikan kasih sayang yang tulus serta selalu berusaha maksimal dalam hubungan. Soal effort ketiganya selalu totalitas dna tidak pernah setengah-setengah.
Berselingkuh bukanlah sifat yang melekat pada zodiak-zodiak ini, sehingga kesetian mereka tidak perlu diragukan lagi.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut tiga zodiak yang dianggap paling berpotensi menjadi pacar terbaik.
Pisces
Pisces memikirkan segalanya dengan serius dan sangat terbuka soal perasaan. Sifat sensitif ini yang membuat mereka menjadi pacar terbaik. Loyalitas adalah kualitas yang ditunjukan pisces pada pasangannya. Anda tidak akan khawatir bahwa pisces akan berselingkuh.
Sagittarius
Sagittarius benar-benar sosok yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Mereka tidak akan menghakimi atau menyoroti kekurangan anda. Mereka akan terus membangun semangat anda, namun sulit menunjukkan kelemahan mereka sendiri karena berusaha keras untuk terlihat kuat.
Capricorn
Capricorn adalah pribadi yang selalu memberikan hal terbaik untuk pasangannya. Mereka juga termasuk orang pertama yang mau mengakui kesalahannya. Capricorn sangat protektif, bukan karena tidak merasa aman, namun tidak ingin orang yang mereka sayangi terluka.
