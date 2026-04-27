Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 April 2026 | 15.35 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 27 April hingga 3 Mei 2026: Waspadai Kekecewaan dan Pengeluaran Tak Terduga

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)



JawaPos.com - Pada Minggu ini, Capricorn diperkirakan akan menghadapi beberapa kekecewaan yang dapat memicu rasa khawatir.

Situasi yang tidak berjalan sesuai rencana berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk adanya penundaan dalam berbagai hal yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kondisi ini menuntut ketenangan serta kemampuan untuk tetap berpikir jernih agar tidak terjebak dalam tekanan yang berkepanjangan.

Memasuki minggu 27 April hingga 3 Mei 2026, pemilik zodiak Capricorn disarankan untuk melakukan perencanaan yang matang dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dengan strategi yang tepat, setiap hambatan dapat diatasi secara lebih efektif.

Pendekatan yang terstruktur dan sikap realistis akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hubungan pribadi, serta kondisi finansial dan kesehatan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn pada 27 April hingga 3 Mei 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam bidang karier, Capricorn berpotensi menghadapi situasi kerja yang cukup menantang.

Tugas yang ada mungkin sulit diselesaikan tepat waktu karena berbagai hambatan di lingkungan kerja. Hal ini dapat memengaruhi semangat dan membuat Anda terlihat kurang antusias dalam menjalankan pekerjaan.

2. Asmara

Dalam hubungan asmara, Capricorn perlu mengendalikan emosi dan tidak terlalu sensitif terhadap pasangan.

Sikap yang terlalu perasa dapat memicu kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari. Menjaga komunikasi yang tenang dan rasional sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, ada kemungkinan muncul pengeluaran yang tidak perlu sehingga menguras dana.

Kesempatan untuk menambah pemasukan juga terlihat terbatas pada periode ini.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang bijak dan pengendalian pengeluaran menjadi hal yang sangat penting.

4. Kesehatan

Kondisi kesehatan Capricorn perlu mendapat perhatian, terutama terkait potensi nyeri pada kaki akibat stres.

Tekanan pikiran yang berlebihan dapat berdampak pada kondisi fisik secara keseluruhan. Melakukan relaksasi seperti meditasi dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
 Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Besok Rabu 29 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

 Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Besok Rabu 29 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Selasa, 28 April 2026 | 19.41 WIB

Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Besok Rabu 29 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Besok Rabu 29 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Selasa, 28 April 2026 | 19.16 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 29 April 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Rabu 29 April 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Selasa, 28 April 2026 | 18.43 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

