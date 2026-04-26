Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 27 April 2026 | 02.46 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 26 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Zodiak scorpio perlu waspada terhadap orang-orang di sekitar yang mungkin menyimpan perasaan iri atau emosi negatif lainnya. Terdapat beberapa masalah yang melibatkan orang-orang di sekitar scorpio. 

Pendapat mereka tidak beralasan, tetapi pastikan scorpio tidak memperkeruh api kebencian mereka. Percaya diri, berani, dan fokuslah pada tanggung jawab dirimu, dan pekerjaan scorpio akan baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 26 April 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio akan memasuki awal dari perjalanan cinta dengan bertemu seseorang yang selama ini diimpikan. Terkait karir, waspada dan lindungi semua pekerjaan dari siapa pun yang berniat menyabotase karir scorpio. 

Sementara itu, pergilah ke gym agar merasa bugar dan sehat kembali, setelah menikmati masa istirahat dari berolahraga. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mengajukan permohonan pinjaman untuk membeli rumah baru.

Cinta Scorpio

Hari ini merupakan awal dari perjalanan cinta, karena scorpio kemungkinan akan bertemu dengan seseorang impian. Kebersamaan memungkinkan kalian berdua untuk berbagi perasaan romantis, dan dapat meletakkan dasar hubungan berdasarkan komunikasi dan pemahaman. Cobalah mengembangkan kepercayaan dan kedewasaan sejak awal.

Karir Scorpio

Saat ini, scorpio perlu waspada terhadap siapa pun yang berniat menyabotase karir. Lindungi semua pekerjaan yang telah scorpio buat secara eksklusif. Selain itu, pastikan tidak ada kerusakan yang terjadi pada reputasi diri. Scorpio tidak ingin rentan terhadap taktik curang apa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
