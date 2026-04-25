Ramalan Zodiak Taurus 25 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak taurus akan senang mendapatkan sedikit rasa hormat dari teman-teman di lingkungan sosial. Hal ini yang diperoleh bukan karena hal-hal negatif, tetapi karena beberapa pendekatan positif dan alasan taurus yang tepat kepada orang yang dicintai.
Namun, beberapa teman merasa iri melihat perilaku positif taurus. Jadi, taurus harus waspada terhadap mereka. Taurus tidak bertanggung jawab atas rasa iri mereka. Tetapi ingatlah bahwa rasa iri mereka tidak boleh memengaruhi ketenangan dan kedamaian pikiran taurus.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 25 April 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Jika lajang, zodiak taurus memiliki peluang untuk bertemu seseorang yang baru. Terkait karir, tetaplah tenang saat taurus merasa frustrasi, cemas, dipenuhi dengan keraguan mengenai rencana karir selanjutnya.
Sementara itu, kejar kekurangan tidur dan waktu istirahat karena akan bermanfaat bagi pikiran, tubuh, dan suasana hati taurus. Terkait keuangan, taurus perlu meminta nasihat dari seorang profesional setelah baru-baru ini terjebak dalam investasi yang berisiko.
Cinta Taurus
Jika lajang, taurus kemungkinan akan bertemu seseorang yang istimewa hari ini. Tetapi, taurus harus berhati-hatilah dengan siapa berbicara. Peluang bertemu seseorang yang baru tidak sebanding dengan risiko keselamatan. Nikmati bersosialisasi dengan aman hari ini.
Karir Taurus
Hari ini taurus merasa frustrasi dan cemas di sektor karir. Taurus dipenuhi keraguan mengenai rencana selanjutnya. Ini adalah hari untuk tetap tenang dan tidak menyinggung perasaan atasan serta kolega.
