Ramalan Zodiak Gemini 25 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini baik bagi zodiak gemini untuk tinggal di rumah. Melibatkan diri dalam pekerjaan dan aktivitas rumah tangga, akan membawa kebahagiaan dan kepuasan.

Selain itu, gemini akan menyadari pentingnya ikatan keluarga dan kebutuhan vital untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan pekerjaan. Jadi, luangkan waktu hari ini untuk keluarga. Rencanakan beberapa kegiatan yang membutuhkan partisipasi semua anggota keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 25 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Seseorang akan menyalakan kembali percikan asmara dalam diri zodiak gemini, setelah sekian lama terkubur. Terkait karir, cegah krisis di tempat kerja dengan menjaga semangat tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Sementara itu, luangkan waktu untuk diri sendiri dengan memejamkan mata dan fokus pada pernapasan saat merasa kurang termotivasi. Terkait keuangan, percayai insting dan jangan mendengarkan nasihat orang lain yang mungkin menyesatkan mengenai keputusan finansial.

Cinta Gemini

Gemini mungkin sering berasumsi bahwa tidak akan dapat menemukan pasangan lagi. Hari ini, gemini mungkin akan terkejut ketika seseorang yang menarik memasuki hidup.

Jangan langsung berasumsi bahwa dia adalah orang yang tepat, tetapi setidaknya dia akan menyalakan kembali percikan api dalam diri gemini yang telah lama terkubur.