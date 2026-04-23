Leni Setya Wati
Jumat, 24 April 2026 | 03.49 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Jumat, 24 April 2026: Fokus dan Kendalikan Pikiran, Waspadai Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Pisces (19 Februari – 20 Maret) diprediksi perlu bersikap tegas, fokus, dan terarah dalam menjalani hari ini.

Mengendalikan gejolak pikiran menjadi kunci agar setiap rencana dapat berjalan dengan baik. Perencanaan yang matang, diikuti keputusan yang tepat, akan membantu Pisces menghadapi berbagai tantangan.

Berikut adalah ramalan zodiak Pisces selengkapnya seputar karier, cinta, keuangan, dan kesehatan seperti dilansir dari astroved.com.

Karier dan Bisnis Pisces

Di tempat kerja, rasa kurang puas bisa memengaruhi performa Anda. Pisces perlu lebih teliti karena ada risiko melakukan kesalahan dalam pekerjaan.

Fokus dan kehati-hatian sangat diperlukan agar hasil kerja tetap optimal.

Cinta dan Hubungan Pisces

Dalam hubungan asmara, Pisces disarankan menciptakan suasana menyenangkan bersama pasangan.

Aktivitas sederhana seperti jalan-jalan ke taman hiburan atau menonton film dapat mempererat hubungan dan mengembalikan keharmonisan.

Keuangan Pisces

Dari sisi finansial, arus kas Pisces diprediksi cukup terbatas.

Kondisi ini dapat memicu kekhawatiran, bahkan memungkinkan Anda mempertimbangkan pinjaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Pengelolaan keuangan yang lebih bijak sangat dibutuhkan.

Kesehatan Pisces

Kesehatan Pisces cenderung dalam kondisi sedang. Anda mungkin rentan mengalami alergi, seperti batuk atau gangguan ringan lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
