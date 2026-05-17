Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin, 18 Mei 2026: Intuisi Menguat dan Hati Menemukan Ketenangan

JawaPos.com - Hari ini membawa perubahan energi yang terasa lembut namun mendalam untuk Pisces.

Merkurius yang bergerak ke Taurus membantu memperlambat ritme pikiranmu dan membuatmu lebih fokus pada hal-hal yang stabil serta menenangkan.

Pisces mungkin merasakan perubahan ini lebih dulu melalui perasaan atau intuisi sebelum mampu menjelaskannya dengan kata-kata.

Energi ini sangat baik untuk melindungi dunia batinmu yang sensitif dan membantu kamu merasa lebih tenang di tengah berbagai tekanan.

Dengan Neptunus, planet penguasamu, sedang aktif, intuisi Pisces juga menjadi jauh lebih kuat. Kamu bisa merasakan apakah sesuatu terasa benar bahkan sebelum bukti nyata muncul.

Hari ini, pilihan terbaik adalah menghindari terburu-buru dan memberi ruang pada keheningan untuk membantu menemukan jawaban.

Menjelang malam, ada kemungkinan muncul rasa damai yang membuatmu merasa lebih aman secara emosional.