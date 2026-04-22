6 Daftar Zodiak yang Diramal Banjir Duit di Bulan Mei 2026, Siap-Siap Rezeki Nomplok Bikin Kaya Mendadak

Ilustrasi zodiak yang akan banjir duit (freepik)

JawaPos.com - Memasuki bulan Mei 2026, banyak orang mulai berharap akan adanya perubahan dalam kondisi keuangan mereka.

Setelah melewati beberapa bulan yang penuh tantangan, energi baru di bulan ini diyakini membawa peluang besar, terutama dalam hal rezeki dan pemasukan.

Menurut ramalan astrologi, ada enam zodiak yang diprediksi akan mengalami lonjakan keuangan yang cukup signifikan.

Rezeki yang datang pun tidak selalu berasal dari sumber yang biasa, melainkan bisa muncul secara tiba-tiba atau sering disebut sebagai “rezeki nomplok”.

Fenomena ini menarik untuk disimak, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini.

Lalu, zodiak apa saja yang berpotensi banjir uang di bulan Mei 2026? Simak ulasan lengkapnya dilansir dari YouTube Marcel Wen.

1. Gemini — Rezeki Datang dari Berbagai Arah

Gemini dikenal sebagai sosok yang ambisius, pekerja keras, dan memiliki semangat tinggi dalam menjalani hidup.

Meski terkadang emosinya naik turun dan mudah berubah sesuai suasana hati, Gemini tetap memiliki daya tarik yang kuat dalam lingkungan sosialnya.

Di bulan Mei 2026, Gemini diprediksi akan mendapatkan aliran rezeki yang cukup besar.

Sumbernya pun beragam, mulai dari usaha yang mulai membuahkan hasil, proyek yang sukses, hingga kemungkinan mendapatkan pembayaran yang sebelumnya tertunda.

Tidak menutup kemungkinan, ada orang yang tiba-tiba membantu secara finansial atau melunasi utang lama. Semua ini menjadi tanda bahwa keberuntungan sedang berpihak pada Gemini.