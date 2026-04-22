4 Zodiak Paling Pro Menggunakan Dating Apps, Menolak PDKT dengan Cara Lama

JawaPos.com-Beberapa zodiak ingin menemukan pasangan dengan cara seperti biasa. Bertemu, dating ke tempat cantik, atau pergi ke pesta.

Namun, ada juga zodiak yang justru merasa lebih nyaman mengenal seseorang melalui dating apps.

Mereka lebih nyaman mengenal dan menggoda pasangan melalui aplikasi di ponsel, sebab dating apps terasa menguntungkan bagi mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang lebih memilih dating apps daripada kencan langsung di dunia nyata

Leo

Leo senang saat berkencan menggunakan metode dating apps. Meskipun belum tentu leo tertarik menjalin hubungan dengan mereka. Dating apps menjadi cara terbaik untuk meningkatkan rasa percaya diri leo. Aplikasi ini memberikan kesempatan bagi leo untuk mengunggah foto terbaik dan menunjukkan pada dunia bahwa mereka sangat menarik.

Taurus

Aplikasi kencan menjadi solusi yang sempurna karena mereka tidak perlu keluar rumah untuk menemukan cinta. Mereka mungkin tetap merasa gugup saat mengirim pesan prtama, namun jauh lebih mudah daripada menatap dan flirting secara langsung.

Libra

Libra sangat suka mengenal orang baru. Mereka bukan hanya mencari cinta sejati, tetapi juga mencari pertemanan. Beberapa orang terbaik yang mereka temui mungkin hanya menjadi bagian sementara cerita hidup mereka. Libra hanya menikmati setiap obrolan dengan orang baru.

Virgo

Virgo cenderung memperlakukan hubungan seperti sebuah pertemanan yang harus diselesaikan. Aplikasi kencan memudahkan mereka untuk menyaring orang-orang yang menginginkan hal yang berbeda. Virgo juga senang memiliki waktu luang untuk memikirkan jawaban terbaik mereka.