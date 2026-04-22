Ramalan Zodiak Capricorn 22 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa keseimbangan yang cukup menenangkan bagi Capricorn. Meski tidak terlalu menonjol, hasil yang diperoleh terasa memuaskan dan memberikan rasa lega dalam menjalani aktivitas.

Dukungan dari orang terdekat, terutama keluarga, menjadi sumber energi positif yang membantu Capricorn tetap percaya diri. Hal ini membuat langkah Anda terasa lebih ringan dalam menghadapi berbagai situasi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (22/4), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini berjalan cukup stabil dengan hasil yang seimbang. Anda akan merasakan kepuasan dari berbagai hal yang telah dikerjakan. Selain itu, dukungan dari orang tua atau keluarga memberikan tambahan semangat bagi Anda. Manfaatkan kondisi ini untuk menjaga ritme kerja dan tetap konsisten dalam mencapai tujuan.

Cinta Capricorn Anda cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Hal ini akan menciptakan suasana hubungan yang hangat dan penuh keintiman.

Momen kebersamaan yang indah akan memperkuat ikatan emosional antara Anda dan pasangan. Hubungan pun terasa semakin dekat dan harmonis.

Karier Capricorn

Kinerja Anda di tempat kerja menunjukkan hasil yang positif. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu menjadi nilai tambah yang diperhatikan oleh rekan kerja.