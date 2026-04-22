4 Zodiak Ini Selalu Berani Memberikan First Move, Tipe Pasangan Idaman yang Memikat Hati

JawaPos.com - Empat zodiak berikut dikenal tidak takut mengambil first move saat ingin mendekati seseorang.

Mereka memiliki pesona alami yang membuat mereka tampil percaya diri dan tidak ragu untuk mendekati orang yang menarik perhatian mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang berani mengambil first move bahkan saat pertama kali bertemu.

Leo

Saat leo memasuki suatu tempat, anda akan langsung merasakan aura yang tersebar. Mereka terlihat sangat menarik, percaya diri, dan keren.

Leo akan mengenalkan dirinya secara berani dan langsung. Mereka adalah tipe orang yang bisa membelikan anda barang tanpa basa basi.

Libra

Libra menjadikan pujian sebagai first move saat mendekati anda. Pesona libra adalah kekuatan alami mereka. Libra akan membuat anda terpikat. Tanpa sadar, anda sudah jatuh cinta pada libra sejak pandangan pertama.

Scorpio

Scorpio bisa membuat anda terpana hanya dengan satu tatapan. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk membuat anda jatuh pada pesonanya.

Namun, saat mereka mulai berbicara, kata-kata scorpio bisa langsung menembus hati anda. Secara teknis, scorpio lah yang melakukan first move, tapi justru anda yang tanpa sadar menghampiri mereka.

Sagittarius

Sagittarius adalah orang yang pertama anda sadari kehadirannya. Sagittarius memiliki energi magnetis dan impulsif.