Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 22 April 2026 | 17.23 WIB

4 Zodiak Ini Selalu Berani Memberikan First Move, Tipe Pasangan Idaman yang Memikat Hati

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut dikenal tidak takut mengambil first move saat ingin mendekati seseorang.

Mereka memiliki pesona alami yang membuat mereka tampil percaya diri dan tidak ragu untuk mendekati orang yang menarik perhatian mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang berani mengambil first move bahkan saat pertama kali bertemu.

Saat leo memasuki suatu tempat, anda akan langsung merasakan aura yang tersebar. Mereka terlihat sangat menarik, percaya diri, dan keren.

Leo akan mengenalkan dirinya secara berani dan langsung. Mereka adalah tipe orang yang bisa membelikan anda barang tanpa basa basi. 

Libra menjadikan pujian sebagai first move saat mendekati anda. Pesona libra adalah kekuatan alami mereka. Libra akan membuat anda terpikat. Tanpa sadar, anda sudah jatuh cinta pada libra sejak pandangan pertama.

Scorpio bisa membuat anda terpana hanya dengan satu tatapan. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk membuat anda jatuh pada pesonanya.

Namun, saat mereka mulai berbicara, kata-kata scorpio bisa langsung menembus hati anda. Secara teknis, scorpio lah yang melakukan first move, tapi justru anda yang tanpa sadar menghampiri mereka.

Sagittarius adalah orang yang pertama anda sadari kehadirannya. Sagittarius memiliki energi magnetis dan impulsif.

Mereka adalah tipe pasangan yang tiba-tiba menggandeng tangan anda, memeluk dari belakang, atau mencium seolah tidak ada orang di sekitar.

Artikel Terkait
3 Pasang Zodiak yang Tidak Terpisahkan, Mampu Memahami Satu Sama Lain - Image
Zodiak

3 Pasang Zodiak yang Tidak Terpisahkan, Mampu Memahami Satu Sama Lain

Rabu, 22 April 2026 | 17.44 WIB

4 Zodiak yang Paling Gercep Dihubungi dan Selalu Ada Saat Pasangan Tertimpa Masalah - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling Gercep Dihubungi dan Selalu Ada Saat Pasangan Tertimpa Masalah

Selasa, 21 April 2026 | 04.45 WIB

4 Zodiak yang Menerima Pasangan Apa Adanya, Tidak Pernah Protes dengan Perilaku Kekasih - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Menerima Pasangan Apa Adanya, Tidak Pernah Protes dengan Perilaku Kekasih

Selasa, 21 April 2026 | 04.41 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

