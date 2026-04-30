Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 April 2026 | 18.38 WIB

4 Zodiak yang Menolak Kehadiran HP Saat Bersama Pasangan, Mengharap Perhatian Penuh Tanpa Gangguan ketika Quality Time

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak ada yang tidak masalah jika anda mengecek pesan dan scrolling media sosial saat ngedate.

Namun, ada juga dari mereka yang menganggap kebiasaan tersebut sebagai tanda tidak menghargai. 

Mengutip dari laman collective.world berikut zodiak yang tidak tahan dengan pasangan yang main HP saat quality time. 

Leo berharap anda benar-benar hadir dan menikmati waktu bersama. Seolah-olah waktu bersama mereka tidak cukup menyenangkan sehingga anda perlu mencari hiburan lain. Jika anda lebih memilih layar daripada menatap mereka, kemungkinan besar mereka tidak ingin bertemu lagi.

Capricorn sudah meluangkan waktu untuk anda. Mereka ingin memaksimalkan momen tersebut. Capricorn sebenarnya tidak masalah jika anda sesekali mengambil foto atau membuka media sosial selama hal tersebut tidak mengganggu kualitas anda untuk bersama.

Cancer bisa menganggap anda sedang menunggu waktu kencan berakhir agar bisa kembali ke dunia di dalam HP anda. Mereka membutuhkan kepastian bahwa anda peduli, dan terlalu sering melihat HP justru memberikan kesan sebaliknya.

Aries ingin memanfaatkan setiap detik bersama. Mereka tidak ingin anda memikirkan hal lain. Rencana berikutnya, atau aktivitas orang lain di media sosial. Saat bersama, mereka ingin menjadi satu-satunya yang ada di pikiran anda. Aries tidak mau menerima perhatian yang setengah-setengah. 

