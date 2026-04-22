Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 22 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa frustrasi karena rintangan dan kesulitan kecil di jalan. Meskipun telah bekerja keras untuk menghindari rintangan ini, aquarius tetap melihatnya hadir.

Tetapi, aquarius tidak boleh menyerah dan perlu menerima bahwa ada pasang surut dalam hidup. Meskipun saat ini bukan masa-masa baik yang mendominasi, aquarius perlu berhenti merasa frustrasi tanpa alasan.

Tetaplah tenang dan sabar, kemudian dorong diri sendiri untuk melewati masa-masa sulit ini tanpa merasa kesal. Cobalah untuk menyeimbangkan hidup, dan usaha aquarius tidak akan sia-sia.

Hari zodiak pisces akan dimulai dengan sedikit stres dan ketegangan. Tenanglah dan jangan stres, karena ini mungkin merupakan akumulasi dari beban kerja yang berlebihan selama beberapa minggu terakhir.

Tetaplah tenang demi kesehatan mental diri sendiri. Jika merasa terprovokasi, tanggapi situasi tersebut secara rasional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 22 April 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan bertemu seseorang yang menarik di antara kerumunan banyak orang. Terkait karir, aquarius berpeluang bertemu dengan seorang profesional yang akan berbagi keahliannya.

Sementara itu, aquarius perlu fokus pada perbaikan kebiasaan dan beralih ke gaya hidup yang lebih sehat. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius menghindari pasar saham karena yang sedang tidak stabil dan bisa saja menimbulkan kerugian.