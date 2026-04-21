4 Zodiak dengan Sisi Lain yang Tidak Terduga, Mengulas Sisi Misterius dari Scorpio

Ilustrasi topeng/freepik
JawaPos.com-Setiap orang memiliki sisi tersembunyi yang jarang mereka tunjukkan pada banyak orang.
Sisi ini sering kali sangat berbeda dari apa yang terlihat di permukaan. Hal yang sama juga terlihat pada empat zodiak berikut.
Mereka kerap mendapatkan penilaian sebelah mata dari orang lain, padahal sebenarnya memiliki kepribadian yang jauh lebih dalam dan tidak terduga, yang dibayangkan banyak orang.
Aries
Aries lebih sering terlihat galak daripada menyakiti. Mereka akan menunggu permintaan maaf hanya karena ingin tahu apakah anda benar-benar peduli. Rahasia terbesar mereka adalah sebenarnya aries memiliki hati yang sangat lembut.
Leo
Leo sebenarnya pintar menjaga rahasia. Mereka sangat menjaga rahasia yang dipercayakan oleh sahabatnya, dan tidak akan pernah memberikannya pada siapapun. Meskipun dikenal populer di kalangan zodiak, leo memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap privasi orang lain.
Virgo
Virgo selalu menyembunyikan menyembunyikan ketakutan eksistensial mereka. Mereka bisa tetap tenang dalam menjalani semua aktivitas, namun mereka kerap dihantui beban besar dari semua pertanyaan yang tidak pernah bisa mereka jawab.
Scorpio
Scorpio sering dipandang sebelah mata karena terlihat misterius dan berbeda dari zodiak lain. Namun, mereka hanyalah manusia biasa, dengan kepribadian utuh, memiliki pemikiran sendiri, pendapat, dan ketertarikan yang luas.
