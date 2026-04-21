Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
21 April 2026, 18.13 WIB

4 Zodiak dengan Sisi Lain yang Tidak Terduga, Mengulas Sisi Misterius dari Scorpio

Ilustrasi topeng/freepik

JawaPos.com-Setiap orang memiliki sisi tersembunyi yang jarang mereka tunjukkan pada banyak orang.

Sisi ini sering kali sangat berbeda dari apa yang terlihat di permukaan. Hal yang sama juga terlihat pada empat zodiak berikut.

Mereka kerap mendapatkan penilaian sebelah mata dari orang lain, padahal sebenarnya memiliki kepribadian yang jauh lebih dalam dan tidak terduga, yang dibayangkan banyak orang. 

Aries lebih sering terlihat galak daripada menyakiti. Mereka akan menunggu permintaan maaf hanya karena ingin tahu apakah anda benar-benar peduli. Rahasia terbesar mereka adalah sebenarnya aries memiliki hati yang sangat lembut. 

Leo sebenarnya pintar menjaga rahasia. Mereka sangat menjaga rahasia yang dipercayakan oleh sahabatnya, dan tidak akan pernah memberikannya pada siapapun. Meskipun dikenal populer di kalangan zodiak, leo memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap privasi orang lain. 

Virgo selalu menyembunyikan menyembunyikan ketakutan eksistensial mereka. Mereka bisa tetap tenang dalam menjalani semua aktivitas, namun mereka kerap dihantui beban besar dari semua pertanyaan yang tidak pernah bisa mereka jawab. 

Scorpio sering dipandang sebelah mata karena terlihat misterius dan berbeda dari zodiak lain. Namun, mereka hanyalah manusia biasa, dengan kepribadian utuh, memiliki pemikiran sendiri, pendapat, dan ketertarikan yang luas. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore