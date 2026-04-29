Orang yang Tidak Pernah Membiarkan Baterai Ponsel Mereka Turun di Bawah 10% Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

Seseorang yang tidak pernah membiarkan baterai ponsel mereka di bawah 10% / freepik
JawaPos.com - Di era digital saat ini, ponsel bukan sekadar alat komunikasi—ia sudah menjadi perpanjangan dari diri kita.
Menariknya, kebiasaan kecil seperti menjaga baterai tetap di atas 10% ternyata bisa mencerminkan aspek psikologis seseorang. Meskipun terlihat sepele, pola ini sering berkaitan dengan cara seseorang berpikir, mengelola risiko, dan menghadapi kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (28/4), menurut perspektif psikologi perilaku, orang yang selalu memastikan baterai ponselnya tidak “sekarat” biasanya memiliki beberapa ciri khas berikut:
1. Sangat Antisipatif terhadap Risiko
Mereka cenderung tidak suka berada dalam situasi darurat. Kehabisan baterai dianggap sebagai potensi masalah—tidak bisa menghubungi orang, tidak bisa mengakses informasi, atau bahkan tersesat. Karena itu, mereka selalu bersiap sebelum risiko itu terjadi.
Ini mencerminkan pola pikir preventif, yaitu lebih memilih mencegah daripada memperbaiki.
2. Memiliki Kontrol Diri yang Tinggi
Menjaga baterai tetap aman membutuhkan disiplin—mengisi daya di waktu yang tepat, tidak menunda, dan memperhatikan penggunaan. Orang dengan kebiasaan ini biasanya memiliki self-control yang baik dalam banyak aspek kehidupan, bukan hanya soal ponsel.
3. Cenderung Perfeksionis
Bagi sebagian orang, melihat baterai di bawah 10% terasa “tidak nyaman”. Ini menunjukkan kecenderungan perfeksionisme ringan—keinginan untuk menjaga segala sesuatu tetap dalam kondisi optimal.
Namun, ini bukan berarti negatif. Dalam kadar yang sehat, perfeksionisme membantu seseorang tetap rapi, terorganisir, dan efisien.
4. Sangat Bergantung pada Konektivitas
Orang dengan kebiasaan ini biasanya merasa penting untuk selalu terhubung—baik dengan pekerjaan, keluarga, maupun informasi. Kehabisan baterai bisa terasa seperti “terputus dari dunia”.
Ini mencerminkan kebutuhan psikologis akan keterhubungan (connectedness).
5. Memiliki Tingkat Kecemasan Ringan terhadap Ketidakpastian
Ada unsur kecemasan kecil di balik kebiasaan ini. Bukan kecemasan besar, tapi lebih ke rasa tidak nyaman jika tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Mereka berpikir, “Bagaimana kalau tiba-tiba butuh ponsel tapi mati?”
Pikiran seperti ini mendorong mereka untuk selalu waspada.
6. Terorganisir dan Terencana
Orang yang menjaga baterai biasanya juga pandai mengatur waktu dan sumber daya. Mereka tahu kapan harus mengisi daya, membawa power bank, atau menghemat penggunaan.
Kebiasaan ini sering berjalan seiring dengan gaya hidup yang terstruktur dan terencana.
7. Menghargai Efisiensi
Mereka tidak suka membuang waktu atau energi untuk hal yang bisa dicegah. Kehabisan baterai dianggap sebagai gangguan yang tidak perlu.
Ini menunjukkan pola pikir efisiensi tinggi—ingin segala sesuatu berjalan lancar tanpa hambatan.
8. Memiliki Sense of Responsibility yang Kuat
Bagi sebagian orang, ponsel adalah alat penting untuk pekerjaan atau komunikasi penting. Menjaga baterai berarti memastikan mereka tetap bisa diandalkan kapan saja.
Ini mencerminkan rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Kesimpulan
Kebiasaan sederhana seperti tidak membiarkan baterai ponsel turun di bawah 10% ternyata bisa menjadi jendela kecil untuk memahami kepribadian seseorang. Mulai dari sikap antisipatif, disiplin, hingga kebutuhan akan kontrol dan konektivitas—semuanya tercermin dari tindakan yang tampak sepele ini.
Tentu saja, tidak semua orang dengan kebiasaan ini memiliki semua ciri di atas. Namun secara umum, psikologi melihat bahwa perilaku kecil yang konsisten sering kali mencerminkan pola pikir yang lebih besar.
