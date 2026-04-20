Zodiak
Shania Vivi Armylia Putri
21 April 2026, 04.37 WIB

4 Zodiak Paling Anti Perubahan, Merasa Kehilangan Identitas Saat Ada yang Berbeda

Ilustrasi rasa takut/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut dikenal paling anti dengan perubahan. Bukan karena berpikiran negatif, tetapi mereka memiliki alasan yang logis saat menyikapi dengan hal tersebut

Mereka terbiasa hidup dengan perencanaan yang matang, ritme yang teratur, dan rutinitas yang sudah tersusun rapi . Akan terasa sulit bagi mereka untuk memulai segalanya dari nol dan beradaptasi dengan keadaan baru.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut seolah kehilangan jati dirinya. 

Gemini takut pada perubahan karena tidak sanggup menerima tanggungjawab baru. Kewajiban mereka sudah penuh akan jadwal yang padat, dan pikiran penuh sesak dengan daftar pekerjaan yang harus dilakukan.

Gemini memiliki sistem yang konsisten. Mereka takut akan kehilangan kendali, karena semua persiapan itu tidak lagi berguna.

Ketakutan leo terhadap perubahan berasal dari rasa takut akan kehilangan. Mereka adalah sosok yang tidak ingin berpindah dari zona nyaman.

Leo akan merasa kehilangan identitas saat ada perubahan baru, yang mengganggu posisi mereka.

Virgo akan menolak seluruh perubahan. Virgo hidup dengan proses, ritme, dan rutinitas. Mereka telah berjuang keras membangun semua ini, sehingga perubahan terasa seperti serangan pribadi.

Saat seseorang secara langsung berlawanan dengan mereka, virgo merasa sulit membangun kepercayaan. 

Sagittarius sangat terikat pada kenyamanan. Mereka takut pada perubahan karena petualangan dan hobi mereka membutuhkan kestabilan finansial.

