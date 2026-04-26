Pria yang Diam-Diam Kehilangan Kegembiraan Hidup Biasanya Menunjukkan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kehilangan kebahagiaan tidak pernah terlihat dengan jelas. Pada banyak pria, perubahan itu terjadi secara perlahan, nyaris tak terdeteksi, bahkan oleh dirinya sendiri.

Mereka tetap bekerja, tersenyum seperlunya, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun di dalam, ada sesuatu yang memudar: rasa antusias, makna, dan kegembiraan hidup.

Psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang mulai kehilangan koneksi dengan kebahagiaannya, hal itu sering tercermin dalam kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan yang sering muncul pada pria yang diam-diam sedang kehilangan kegembiraan hidup.

1. Menarik Diri Secara Sosial

Salah satu tanda paling umum adalah kecenderungan untuk menghindari interaksi sosial. Pria yang dulu aktif bersama teman atau keluarga mulai sering menolak ajakan, memilih menyendiri, atau hanya hadir secara fisik tanpa benar-benar terlibat.

Secara psikologis, ini sering berkaitan dengan kelelahan emosional. Interaksi sosial yang dulu menyenangkan kini terasa menguras energi, bukan mengisi ulang.

2. Kehilangan Minat pada Hal yang Dulu Disukai