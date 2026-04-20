Ramalan Zodiak Keuangan dan Kekayaan 20-26 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

JawaPos.com – Bagi Gemini, diskusi seputar uang mungkin menjadi pusat perhatian, entah klarifikasi, angka, dan percakapan berulang.

Sedangkan bagi Cancer, keputusan yang terburu-buru mungkin tidak membuahkan hasil terbaik.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan kekayaan pada 20 hingga 26 April 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Anda mungkin merasa terdorong untuk membuat keputusan keuangan yang cepat.

Meskipun niatnya baik, detail kecil mungkin perlu ditinjau kembali.

Bertindak secara instan dapat menyebabkan Anda mengabaikannya.

Berhenti sejenak akan meningkatkan hasilnya, karena waktu memainkan peran kunci.