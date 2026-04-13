3 Weton yang Punya Rezeki Lapang di Tahun 2026, Kekayaannya Makin Tumbuh Subur

JawaPos.com - Dalam perhitungan kitab primbon Jawa, di waktu dekat akan ada weton yang makin lancar rezekinya.

Di tahun 2026 ini, ada sebagian pihak yang diramalkan akan punya rezeki yang lebih lapang dibandingkan sebelumnya.

Sepanjang tahun ini, orang-orang beruntung ini jadi punya banyak kesempatan untuk makin menyuburkan kekayaan yang dipunya.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan punya rezeki lapang di tahun 2026 saat kekayaannya makin tumbuh subur.

1. Weton Rabu Pahing

Menurut primbon Jawa, rezeki dari mereka yang lahir dengan weton Rabu Pahing tidak terlepas dari watak yang dipunya.

Dikenal sebagai seorang yang bekerja keras, mereka yang berweton satu ini sering kali memiliki rezeki yang baik.

Namun, di tahun 2026 ini diramalkan kerezekian mereka akan jauh lebih lapang dibandingkan waktu yang lalu.

Dibarengi dengan usaha yang maksimal, maka tahun ini pun akan jadi periode terbaik untuk banyak meningkatkan kekayaan.