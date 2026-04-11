10 Weton yang Disengani dan Ditakuti Banyak Orang Menurut Primbon Jawa, Aura Kuatnya Bikin Takut

Ilustrasi weton yang paling disegani

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton atau hari kelahiran bukan sekadar penanda waktu lahir seseorang.

Weton dipercaya menyimpan makna mendalam yang berkaitan dengan karakter, nasib, hingga perjalanan hidup seseorang.

Melalui perhitungan neptu dalam primbon Jawa, banyak orang meyakini bahwa weton dapat menjadi petunjuk untuk memahami potensi diri maupun masa depan.

Tak heran, ada beberapa weton yang dikenal memiliki aura kuat, berwibawa, bahkan cenderung disegani hingga ditakuti oleh orang lain, baik dalam kehidupan sosial maupun spiritual.

Dilansir dari YouTube GOP Production, berikut ini adalah 10 weton yang dipercaya memiliki pengaruh besar dan dihormati oleh banyak orang.

1. Selasa Pahing

Pemilik weton Selasa Pahing dikenal memiliki wibawa alami yang kuat. Mereka sering kali memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya. Namun di balik itu, sifat pemalu dan hati yang keras kerap menjadi penghambat.

Mereka cenderung sulit menerima masukan, sehingga kegagalan sering datang dari sikap tersebut. Meski begitu, aura kepemimpinannya tetap membuat mereka dihormati.

2. Senin Kliwon

Weton ini memiliki karakter yang tenang dan penuh pertimbangan. Seiring bertambahnya usia, pemilik Senin Kliwon biasanya berkembang menjadi pribadi yang bijaksana.

Meskipun di masa muda mereka bisa saja bersikap kurang terkendali, kedewasaan akan membawa perubahan besar. Pengaruhnya yang kuat menjadikan mereka sosok yang disegani.

3. Rabu Pon