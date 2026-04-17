Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius memiliki kesehatan dan kemajuan yang lebih baik. Aquarius dapat mengharapkan hasil positif dari pekerjaan sebelumnya. Selain itu, aquarius juga akan penuh semangat dan vitalitas hari ini.

Energi dan kepositifan aquarius dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aquarius juga dapat mengharapkan bantuan dari orang-orang di sekitar. Cobalah menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda untuk mendapatkan hasil terbaik.

Hari ini mungkin merupakan waktu yang membingungkan bagi zodiak pisces. Kemungkinan, pisces akan mendapat masalah dengan orang-orang yang berkuasa. Sebaiknya, pisces melangkah maju dengan sangat hati-hati.

Pisces mungkin mengalami hal negatif atau merasa bahwa orang-orang di sekitar tidak peduli. Lakukan tindakan bijaksana adalah dengan mendiagnosis kapan keadaan menjadi buruk dan segera atasi dengan tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 17 April 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan berhasil meyakinkan orang tua tentang kesesuaian calon pasangan kepada keluarga hari ini. Terkait karir, jadi jangan biarkan masalah sementara membuat aquarius patah semangat dan berhenti meraih tujuan.

Sementara itu, kurangi camilan yang tidak sehat dan konsumsi makanan seimbang saat aquarius merasakan ketidaknyamanan di area perut. Pada sisi keuangan, aquarius akan melihat hasil dalam jangka panjang jika mencoba menanamkan uang pada saham saat ini.