3 Zodiak yang Menyimpan Luka dalam Diam, Tetap Tenang Walaupun Penuh Tekanan

Ilustrasi seseorang yang sedih/freepik
JawaPos.com-Ada tipe orang yang bisa melewati situasi paling berat tanpa terlihat goyah.
Mereka tahan akan rasa sakit dan kesulitan besar bisa mereka selesaikan tanpa banyak drama.
Mengeluh? Bagi ketiga zodiak ini hanya akan berujung sia-sia. Mereka menganggap hal itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah sama sekali.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut tiga zodiak yang tahan rasa sakit tanpa merasa kasihan pada diri sendiri.
Taurus
Taurus adalah sosok yang tetap stabil dan tidak mudah panik karena masalah kecil. Meskipun terlihat tahan uji, taurus justru menjadi zodiak yang sudah melihat versi lebih buruk dari keadaan. Silahkan adu nasib dengan mereka, maka masalah anda masih tidak ada apa-apanya dengan beban hidup taurus.
Capricorn
Capricorn tidak pernah melihat manfaat dari mengeluh. Capricorn juga tidak memandang masuk akal dari rasa mengasihani. Mereka cenderung melewati fase marah dari kabar buruk, dan langsung mencari solusi terbaik. Bagi capricorn terlalu larut di dalam masalah hanya akan menciptakan masalah baru.
Aquarius
Aquarius tidak akan mengeluh. Mereka hanya akan berjalan sampai pada tujuan. Mereka stabil dengan cara yang khas. Bahkan saat aquarius baru saja kehilangan sesuatu, mereka hanya menganggapnya sepele.
