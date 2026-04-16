Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa murung hari ini. Aquarius akan melewati fase sementara untuk mengeluh tentang keadaan saat ini dan merasa frustrasi.

Aquarius akan dapat mencapai ujung terowongan dengan secara sadar membersihkan energi negatif dalam hidup. Melalui ini, aquarius akan dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan diri.

Hari ini, zodiak pisces akan kreatif dan termotivasi. Transit ini mungkin membuat pisces cenderung menggunakan hari ini untuk mendorong aspirasi kreatif dalam diri. Kekuatan langit dapat membersihkan debu dari tujuan yang telah lama terlupakan dan membantu pisces untuk memperluas cakrawala.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 16 April 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu meluangkan waktu ekstra untuk bersiap-siap karena akan bertemu seseorang menarik. Terkait karir, berhati-hatilah karena lawan akan mencari kesempatan untuk menjatuhkan aquarius di depan atasan.

Sementara itu, jangan mengabaikan alergi karena dapat memburuk kesehatan jika tidak segera diobati. Pada sisi keuangan, aquarius akan melihat hasil dalam jangka panjang jika mencoba menanamkan uang pada saham saat ini.

Cinta Aquarius