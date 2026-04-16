Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Ketegangan yang menumpuk bagi zodiak aries akhir-akhir ini akan mereda. Cobalah menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Pergilah berjalan-jalan atau membaca buku untuk bersantai.

Fokuslah pada keluarga dan pastikan mereka selalu ada di samping aries. Hal ini akan membantu aries menjaga kedamaian dan keharmonisan di rumah. Aries harus selalu berusaha sebaik mungkin dan mengerahkan semua upaya untuk menjaga agar semuanya tetap teratur.

Ini benar-benar menunjukkan nilai-nilai yang aries miliki dan keterampilan yang membantu aries menghadapi ketidakpastian dalam hidup.

Hari ini adalah saatnya zodiak taurus memikirkan kembali kehidupan sosial. Taurus berada dalam suasana hati yang baik, jadi pergilah keluar dan bertemulah dengan orang baru.

Taurus merasa sedikit bosan atau jengkel dengan jadwal harian yang monoton dan sibuk. Lebih baik menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai dan pergi keluar untuk bersenang-senang.

Sangat mudah untuk terlalu larut dalam pekerjaan, sehingga taurus tidak memiliki waktu untuk hal lain. Jika mampu menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 16 April 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memilih jalan yang tepat agar tidak tergoda oleh potensi perselingkuhan. Terkait karir, aries memiliki kesempatan untuk memulai atau mengembangkan bisnis di luar negeri.