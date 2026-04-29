Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak aries perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri dan beristirahat. Bersantailah sepanjang hari, mulailah membereskan kekacauan, dan kembalikan hidup ke keadaan semula.

Aries telah menikmati banyak hal dalam beberapa hari terakhir, tetapi memiliki beberapa tanggung jawab yang tertunda. Mulailah mengurus hal tersebut dan gunakan hari ini untuk mengembalikan segala sesuatunya ke jalur yang benar.

Hari ini akan membawa keberuntungan dan nasib baik bagi zodiak taurus. Sangat mungkin taurus akan mendapatkan waktu istirahat setelah beberapa hari merasa sibuk. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyegarkan dan memulihkan energi.

Habiskan waktu bersama keluarga, teman, atau pasangan. Tidak ada obat yang lebih baik untuk mendapatkan kembali keseimbangan dan tujuan hidup, selain berada dekat dengan orang-orang yang paling mengenal taurus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 29 April 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memperluas cakupan kriteria pasangan dan bersikap lebih fleksibel. Terkait karir, identifikasi cara untuk memperbaiki kelemahan dalam rangka memperluas cakrawala profesional.

Sementara itu, cegah penyakit ringan dengan mengonsumsi makanan sehat serta melakukan teknik sanitasi yang tepat. Terkait keuangan, aries harus mengetahui dan membiarkan kemunduran menghambat kepentingan bisnis aries secara jangka panjang.

Cinta Aries