Shania Vivi Armylia Putri
15 April 2026, 21.26 WIB

4 Zodiak yang Prioritaskan Kesehatan Fisik dan Mental untuk Menjalani Hidup yang Lebih Panjang

Ilustrasi aktivitas berolahraga/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak ini setuju bahwa kesehatan lebih berharga daripada uang. Mereka mengedepankan hidup sehat secara fisik dan emosional. 

Keempat zodiak ini adalah sosok yang disiplin dan teratur soal hidup. Mereka mampu menjaga kesehatan di tengah padatnya kesibukan sehari-hari.

Berikut informasi dari laman collective.world, mengenai siapa saja zodiak yang paling peduli soal kesehatan.

Cancer memahami betapa berharganya sehat. Selain kesehatan fisik, cancer juga memprioritaskan self care dan merawat kesehatan mentalnya.

Mereka selalu berprinsip kesehatan selalu lebih penting dibandingkan uang.

Virgo sangat disiplin dalam menjaga kesehatan mentalnya. Mereka menyukai rutinitas dan keteraturan hidup. Jadwal harian sudah diatur, mulai dari meditasi, yoga, dan refleksi.

Mereka percaya bahwa membagi aktivitas menjadi to do list kecil bisa mengurangi kecemasan dan stress.

Libra sangat menghargai keseimbangan hidup. Mereka sering mendorong dialog terbuka dengan banyak orang soal kesehatan fisik dan mental.

Rumah mereka juga didesain menenangkan dengan suasana damai dan nyaman.

Capricorn terlihat seperti sosok yang hanya fokus soal kerjaan. Namun, di balik hal itu, mereka juga tidak kalah memprioritaskan kesehatan mental dan fisik. Di tengah kesibukannya, capricorn tetap berusaha me time. 

Editor: Hanny Suwindari
