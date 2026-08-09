Rezeki Nomplok! 6 Shio Diburu Keberuntungan dan Hidup Penuh Kemakmuran

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kembali ramai diperbincangkan karena menyebut adanya shio yang tengah diburu oleh gelombang keberuntungan besar.

Dalam astrologi Tionghoa, rezeki nomplok dipercaya akan menghampiri shio tertentu yang sedang berada dalam lintasan keberuntungan tinggi.

Shio yang disebutkan dalam ramalan ini diyakini akan mengalami kehidupan makmur berkat keberuntungan rezeki yang tak disangka-sangka.

Astrologi Tionghoa menyoroti bahwa kombinasi rezeki dan keberuntungan bisa menjadi kunci hidup makmur bagi beberapa shio pilihan.

Fenomena ini mencuri perhatian karena astrologi Tionghoa selalu berhasil mengaitkan keberuntungan shio dengan perubahan hidup drastis.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat enam shio yang diprediksi mendapatkan keberlimpahan rezeki, keberuntungan dan hidup makmur menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Sosok yang lahir di tahun Naga memiliki karakter ambisius dan tidak pernah lelah mengejar mimpi-mimpi besar mereka.

Dalam budaya Tiongkok, Naga selalu menjadi simbol kekuatan tertinggi dan kejayaan yang gemilang.