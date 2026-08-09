Rezeki Nomplok! 6 Shio Diburu Keberuntungan dan Hidup Penuh Kemakmuran

Shio yang diramalkan hidupnya di tahun 2026 akan berlimpah harta dan mengalami lompatan karier yang melejit tinggi. (dok: magnific)
JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kembali ramai diperbincangkan karena menyebut adanya shio yang tengah diburu oleh gelombang keberuntungan besar.
Dalam astrologi Tionghoa, rezeki nomplok dipercaya akan menghampiri shio tertentu yang sedang berada dalam lintasan keberuntungan tinggi.
Shio yang disebutkan dalam ramalan ini diyakini akan mengalami kehidupan makmur berkat keberuntungan rezeki yang tak disangka-sangka.
Astrologi Tionghoa menyoroti bahwa kombinasi rezeki dan keberuntungan bisa menjadi kunci hidup makmur bagi beberapa shio pilihan.
Fenomena ini mencuri perhatian karena astrologi Tionghoa selalu berhasil mengaitkan keberuntungan shio dengan perubahan hidup drastis.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat enam shio yang diprediksi mendapatkan keberlimpahan rezeki, keberuntungan dan hidup makmur menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Naga
Sosok yang lahir di tahun Naga memiliki karakter ambisius dan tidak pernah lelah mengejar mimpi-mimpi besar mereka.
Dalam budaya Tiongkok, Naga selalu menjadi simbol kekuatan tertinggi dan kejayaan yang gemilang.
Saat ini, alam semesta tengah membuka gerbang lebar bagi mereka yang bershio Naga, terutama dalam aspek karier dan keuangan.
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