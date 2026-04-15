Shania Vivi Armylia Putri
15 April 2026, 17.52 WIB

3 Zodiak yang Sering Disangka Judes, Scorpio Termasuk Kategori Paling Sinis dan Dingin

Ilustrasi seseorang yang judes/freepik

JawaPos.com-Ada beberapa zodiak yang tidak bisa menghadapi masalah dengan mudah.

Mereka melihat kekurangan sebagai kegagalan akhir. Cara berpikir mereka yang seperti ini, membentuk kepribadian sinis, keras, dan seringkali terlihat judes di mata orang lain.

Melansir dari laman /collective.world berikut  adalah empat zodiak yang diliputi aura negatif, sehingga tampak seperti judes di mata orang lain.

Scorpio sangat emosional. Mereka bisa merasakan kebahagiaan tertinggi sekaligus kesedihan terdalam. Mereka juga cenderung menyimpan dendam dan menganggap memaafkan sebagai kelemahan. Membawa semua rasa sakit itu tentunya melelahkan, namun karena mereka merasa hidup selalu tidak adil, mereka sering menyalurkan kesedihan lewat orang lain. Siapapun yang berhadapan dengan scorpio harus menghadapi dampaknya. 

Capricorn berorientasi pada pencapaian dan kesuksesan. Namun, karena tidak semua bisa dikendalikan, mereka jadi mudah merasa frustasi. Bagi capricorn kemenangan terbesar selalu terasa kurang berarti dibandingkan beban dari satu kegagalan kecil. Hasil akhirnya, mereka mudah terjebak di dalam perasaan negatif.  

Gemini sangat ahli dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Namun, seringkali mereka dikelilingi orang yang tidak mampu memberikan respon yang seimbang. Gemini merasa sebaik apapun mereka mengekspresikan diri, tetap saja orang lain tidak benar-benar memahami maksud dan motivasi mereka. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
