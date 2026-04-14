4 Zodiak Perlu Belajar Move On, Terlalu Memaafkan Justru Bisa Menjadi Kesalahan

JawaPos.com - Di dalam hidup bersikap positif memang baik selama tidak sampai membuat anda menjadi orang yang naif.
Bersikap optimis juga penting, namun tidak sampai anda mengabaikan red flag dan akhirnya dimanfaatkan.
Harapan bisa berubah menjadi kelemahan saat anda tidak menyadari bahwa situasi tersebut sebenarnya sudah tidak memiliki harapan.
Berikut adalah empat zodiak yang perlu belajar membedakan berharap berlebih.
Libra
Liba sulit menerima bahwa hidup seringkali tidak adil dan kejam. Memberi kesempatan kedua memanglah hal baik, tapi ada perbedaan memberi kesempatan ke-2 dan kesempatan yang ke-20.
Sagittarius
Sagittarius sering berekspektasi terlalu tinggi terhadap orang lain. Mereka percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi. Bahkan disaat menghadapi situasi yang jelas mustahil, mereka tetap berharap.
Cancer
Cancer sulit menerima bahwa di dunia ini ada orang yang manipulatif. Hal inilah yang membuat cancer sering merasa terluka, kecewa, dan dikhianati. Cancer percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, padahal tidak selalu demikian.
Pisces
Pisces adalah zodiak yang mudah memaafkan. Namun, hal ini bisa menjadi bumerang. Pisces sering kesulitan membedakan realita dan harapan ideal mereka. Pisces bisa mudah terpuruk jika terlalu fokus pada kekecewaan, pengkhianatan, dan ketidakadilan.
