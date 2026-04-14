HomeZodiak
Shania Vivi Armylia Putri
14 April 2026, 20.13 WIB

4 Zodiak yang Paling Effort Saat Pacaran, Memberikan Segalanya untuk Orang Terkasih

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut ini selalu mengusahakan lebih pada orang-orang yang mereka sayang.

Mereka akan memberikan apapun yang mereka punya, demi melihat pasangan, keluarga, dan teman-temannya merasa bahagia.

Berikut adalah empat zodiak yang paling effort versi collective.world.

Aries memiliki komitmen yang pasti akan mereka tepati. Mereka tidak peduli risiko atau konsekuensinya, karena hadir untuk orang yang mereka sayangi adalah hal yang alami bagi mereka.

Aries sangat peka terhadap kebutuhan emosional orang lain dan tidak akan menghilang setelah kesedihan reda.

Cancer adalah sosok sandaran bagi semua orang. Pengalaman hidup yang berat membuat mereka siap menghadapi momen tersulit baik untuk diri sendiri maupun orang terdekat.

Cancer adalah teman atau pasangan yang tetap berdiri di samping anda saat orang lain bingung harus bersikap apa. 

Scorpio adalah tipe orang yang bekerja di dalam diam. Mereka melakukan usaha besar dalam hubungan tanpa banyak orang menyadarinya.

Fokus mereka selalu pada orang lain dan bukan diri sendiri. Scorpio sebenarnya memberi tekanan besar pada diri sendiri agar tidak mengecewakan orang terdekatnya. 

Sagittarius terkadang membuat usaha lebih dari yang seharusnya. Mereka adalah tipe orang yang tetap mencintai dari jauh, dan bahkan saat peluang hubungan itu kecil.

Editor: Hanny Suwindari
