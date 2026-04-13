Hidupnya Penuh Kenyamanan hingga Tua, 7 Weton Ini Kekayaannya Bertambah dan Keberkahan Menyelimutinya

7 Weton Mendulang Kesuksesan, kekayaan bertambah setiap hari. (freepik) JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, nasib dan keberuntungan seseorang tidak bersifat tetap, melainkan bisa berubah seiring waktu. Beberapa weton dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang istimewa. Kekuatan ini membuat mereka berpotensi semakin sejahtera ketika usia bertambah. Hal tersebut bukan semata karena keberuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter, bakat, serta kerja keras yang sejalan dengan energi kehidupan. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, ada tujuh weton yang diprediksi akan makin kaya seiring waktu, dengan peluang penghasilan yang terus meningkat hingga mencapai puluhan juta.

Minggu Pahing

Weton ini memiliki neptu 14 (Minggu 5 + Pahing 9) dan berada di bawah naungan Waseso Segoro, yang berarti rezeki mereka seluas samudra.

Orang-orang Minggu Pahing dikenal cerdas, berwawasan luas, dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Mereka memiliki sifat dermawan namun cenderung hidup hemat.

Dengan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, weton Minggu Pahing memiliki potensi besar untuk sukses di berbagai bidang.

Semakin mereka dewasa, wawasan dan pengalaman hidup akan membuat mereka mampu mengambil keputusan finansial yang tepat.

Kekayaan mereka tidak datang secara instan, tetapi terus meningkat seiring pengalaman, menjadikan mereka pemimpin yang disegani dan mendatangkan rezeki yang stabil dan berlimpah.

Rabu Pon

Weton ini memiliki neptu 14 (Rabu 7 + Pon 7) dan berada di bawah naungan Lakuning Rembulan dan Bumi Kapetak.

Mereka adalah pribadi yang sopan, pandai menyesuaikan diri, serta memiliki mental tangguh dan rajin bekerja.

Sifat mereka yang hati-hati dalam bertindak membuat mereka bijak dalam mengelola keuangan.