Siap-Siap ya! 3 Weton ini Kekayaannya Meningkat Pesat di Tahun 2026, Dari Orang Biasa sampai Jadi Tajir Melintir

JawaPos.com - Dalam perhitungan kitab primbon Jawa, tahun 2026 dikatakan sebagai tahun baik untuk memperoleh banyak kebaikan.

Di antara kebaikan yang bisa didapatkan dan dimaksimalkan, nikmat rezeki menjadi salah yang bisa disyukuri.

Ada segelintir orang yang dikatakan kesempatan menambah kekayaannya dengan pesat berkat lapangannya rezeki yang dipunya.

Melansir dari YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan kekayaannya meningkat pesat di tahun 2026 dari orang biasa sampai tajir melintir.

1. Weton Minggu Wage

Mereka yang lahir dengan weton Minggu Wage diramalkan akan makin membaik finansialnya di tahun 2026 ini.

Dikatakan mereka akan memperoleh banyak hoki yang bisa membuat dalam berkegiatan tidak akan memerlukan banyak usaha keras.

Asalkan konsisten, apa yang dikerjakan itu akan terasa mudah, lancar, dan bisa menghasil banyak pundi rupiah.

Terlebih bila mereka senantiasa menjaga emosi ucapan dan juga tindakan kepada orang lain maka kesuksesan akan datang jauh lebih cepat.