Dijaga dari Lahir, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Diajuhi dari Kemiskinan

Ilustrasi weton yang diprediksi akan sukses dan kaya raya. (Freepik) JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, kelahiran seseorang dipercaya membawa makna tersendiri yang dapat dihitung melalui weton. Ada yang diyakini memiliki energi perjuangan kuat, ada yang berjiwa pemimpin, dan ada pula yang dianggap membawa keberuntungan dalam hal rezeki. Dikutip dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut tujuh weton yang dipercaya berada dalam lindungan kemakmuran sehingga kerap hidup berkecukupan meski menghadapi berbagai rintangan.

1. Weton Senin Pahing

Mereka yang lahir pada Senin Pahing diyakini membawa aura semangat yang luar biasa.

Hari Senin, sebagai awal pekan, mengandung energi kebangkitan dan permulaan baru.

Sedangkan Pahing dikenal memiliki unsur kuat dalam hal daya tarik materi dan kemampuan mengundang rezeki.

Perpaduan keduanya menjadikan pemilik weton ini seperti magnet keberuntungan yang selalu aktif.

Orang Senin Pahing biasanya memiliki watak rajin, disiplin, dan sangat bertanggung jawab.

Mereka bukan hanya pekerja keras, tapi juga pekerja cerdas. Dalam pekerjaan maupun usaha, mereka sering mendapatkan kepercayaan penuh karena sifat jujur dan konsisten yang dimiliki.

Banyak dari mereka yang sukses membangun karier atau bisnis dari nol, karena ketekunannya membuka pintu-pintu rezeki yang bahkan tidak mereka duga sebelumnya.

Secara spiritual, Senin Pahing juga dilindungi oleh energi semesta yang membawa kestabilan finansial.

Mereka jarang benar-benar jatuh dalam kesulitan, karena setiap kali kehilangan sesuatu, selalu ada gantinya yang lebih besar.