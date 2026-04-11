Leni Setya Wati
11 April 2026, 23.12 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Hari Minggu, 12 April 2026: Waspadai Emosi, Fokus Kerja, dan Kendalikan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Hari ini tampaknya bukan waktu yang ideal bagi Capricorn untuk mengejar hasil besar. Energi yang ada mengharuskan Anda untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah.

Keputusan yang diambil secara terburu-buru berpotensi menimbulkan hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, penting untuk berpikir matang sebelum bertindak.

Untuk menjaga keseimbangan emosi, Anda disarankan mencari ketenangan melalui hiburan ringan seperti musik atau aktivitas santai lainnya.

Berikut ramalan selengkapnya untuk zodiak Capricorn seperti dilansir dari laman astroved.com.

Karier dan Bisnis Capricorn

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn berpotensi mengalami kesalahan akibat kurangnya fokus. Tekanan atau pikiran yang bercabang bisa memengaruhi performa Anda.

Agar hasil kerja tetap maksimal, cobalah untuk lebih teliti dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan tugas.

Cinta dan Hubungan Capricorn

Di sisi percintaan, suasana hati yang sensitif dapat memicu ketegangan dengan pasangan. Hal-hal kecil bisa terasa lebih besar dari biasanya.

Untuk menjaga keharmonisan, penting bagi Anda untuk mengendalikan emosi dan berkomunikasi dengan lebih tenang.

Keuangan Capricorn

Kondisi finansial hari ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ada peluang keuntungan, tetapi juga risiko pemborosan.

Disarankan untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan dan menahan diri dari pengeluaran yang tidak terlalu penting.

Kesehatan Capricorn

Secara umum, kondisi kesehatan Capricorn cukup stabil. Namun, Anda tetap perlu waspada terhadap gangguan ringan seperti sakit tenggorokan.

Editor: Novia Tri Astuti
