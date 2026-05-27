Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 27 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak sagitarius akan merasa bahagia dan puas dengan lingkungan rumah tangga saat ini. Terdapat kedamaian dan keharmonisan di rumah, dan teman dan keluarga sagitarius akan sangat mendukung.

Tetapi, jangan mengambil keputusan terburu-buru. sagitarius mungkin merasa kewalahan dengan stres dan tekanan di tempat kerja. Tetaplah tenang dan hadapi setiap situasi dengan sikap positif. Ketahuilah bahwa ini hanyalah hari yang akan segera berlalu.

Zodiak capricorn, akan merasakan lonjakan kebanggaan dan energi. Mengenai karir, Anda berada di posisi yang capricorn saat ini. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, dan capricorn akan melihat peningkatan signifikan dalam karir.

Pertumbuhan yang baik ini akan membuat capricorn merasa seperti sedang memegang kendali penuh. Semua rintangan akan tampak lenyap di hadapan capricorn. Bersabar dan teruslah memberikan upaya terbaikmu, karena kerja keras capricorn tidak akan sia-sia.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 27 Mei 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius tidak dianjurkan terlalu terpaku pada kehadiran mantan pasangan karena kemungkinan besar dia akan pergi lagi. Terkait karir, sagitarius akan mendapatkan tawaran menarik untuk mengerjakan proyek baru di luar negeri.

Sementara itu, sagitarius perlu mencari nasihat untuk masalah kesehatan yang sulit didiagnosis atau ditangani. Pada ranah keuangan, pilih metode yang stabil dalam berinvestasi dan cobalah menyelesaikan beberapa transaksi tersebut.