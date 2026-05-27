Ramalan Zodiak Leo 27 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Perubahan sedang berhembus melalui hidup zodiak leo saat ini. Leo merasakan kebaruan dan sikap terbuka terhadap dunia.

Beberapa peristiwa yang akan datang dalam hidup, akan memberi kesan bahwa leo sedang bergerak maju menuju kehidupan yang baru. Cobalah mengharapkan beberapa kejutan yang menyenangkan segera terjadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 27 Mei 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan menarik perhatian banyak orang berkat perjuangan setelah melakukan perawatan diri. Terkait karir, manfaatkan kesempatan saat perusahaan akan mengirim leo ke luar negeri untuk urusan bisnis baru.

Sementara itu, pastikan banyak beristirahat dan minum air putih saat merasakan nyeri dada atau sakit tenggorokan. Terkait keuangan, seseorang dari luar negeri akan memberi leo keuntungan finansial dan pengakuan yang diharapkan.

Cinta Leo

Hari ini, leo akan bertemu seseorang yang baru sebagai calon pasangan. Leo akan menarik perhatian banyak orang karena telah berhasil melakukan perawatan diri. Namun, jangan terbawa suasana dengan itu semua, karena itu keindahan batinlah yang terpenting.