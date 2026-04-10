Isyarat Semesta Tak Bisa Diabaikan: 4 Zodiak Ini Dapat Tanda Kuat pada 10 April 2026

Ilustrasi zodiak yang mendapat isyarat semesta pada 10 April 2026.

JawaPos.com - Dalam kehidupan, ada momen-momen tertentu ketika semesta seolah “berbicara” kepada kita, memberi petunjuk, dorongan, atau bahkan peringatan halus tentang arah yang seharusnya diambil.

Tepat pada 10 April 2026, energi kosmik menghadirkan fenomena menarik melalui pergerakan Bulan di Aquarius yang membawa nuansa imajinatif, reflektif, sekaligus penuh harapan.

Hari ini bukan sekadar hari biasa. Dalam perspektif astrologi, fase ini mendorong individu untuk lebih berani mempercayai intuisi dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru.

Energi Aquarius dikenal sebagai simbol kebebasan berpikir, inovasi, dan pelarian kreatif dari tekanan realitas.

Tak heran jika beberapa zodiak tertentu merasakan “panggilan batin” yang begitu kuat, sebuah sinyal bahwa mereka perlu berhenti sejenak, merenung, dan kembali terhubung dengan diri sendiri.

Namun tidak semua zodiak merasakan getaran ini dengan intensitas yang sama. Ada empat zodiak yang justru menerima tanda paling kuat dari semesta pada hari ini.

Mereka didorong untuk memanfaatkan kekuatan imajinasi, menjaga optimisme, dan tetap percaya bahwa mimpi yang mereka perjuangkan akan menemukan jalannya.

Sebagai informasi artikel ini diadaptasi dari laman YourTango, berdasarkan tulisan terbaru mengenai pergerakan energi astrologi pada 10 April 2026, inilah ramalan zodiak pada 10 April 2026, sebagai panduan pergerakan energi bagi zodiak-zodiak yang beruntung.

1. Zodiak Gemini: Menemukan Ketenangan dalam Pikiran

Bagi Zodiak Gemini, 10 April 2026 menjadi momen penting untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar.

Energi Bulan di Aquarius memberikan dorongan kuat untuk menyaring informasi dan memilih fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar memberi makna.

Dalam kondisi ini, Gemini menyadari bahwa tidak semua hal perlu direspons, apalagi yang hanya memicu kecemasan atau kelelahan mental.

Hari ini, semesta seperti memberi izin kepada Gemini untuk “melarikan diri” ke dalam dunia pikirannya sendiri, bukan sebagai bentuk penghindaran, tetapi sebagai cara untuk memulihkan energi.